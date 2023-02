Nightwish-Sängerin Floor Jansen feiert 42. Geburtstag

Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Zuerst war sie ein Tour-Ersatz, inzwischen ist sie die am längsten dienende Sängerin von Nightwish. Heute wird Floor Jansen 42 Jahre alt. Eine Zeit, in der sie so einiges erreicht hat.

Langsamer Start? Von wegen!

Geboren wurde die Sängerin am 21. Februar 1981 im südniederländischen Goirle. Ihre Musikkarriere ließ nicht lange auf sich warten: Bereits mit 16 Jahren wurde sie Sängerin von After Forever. Die Symphonic Metal-Band gab im Jahr 2000 ihr Debüt mit PRISON OF DESIRE und stellte damit eine Stimme vor, die ein wichtiger Teil des Genres bleiben sollte. Nach dem Ausstieg von Gründer Mark Jansen, der die Gruppe verließ, um sich Epica zu widmen, wurde Floor Jansen Kopf der Band. Überschneidend zu ihrer Arbeit mit After Forever studierte sie an der Rockakademie in Tilburg und am Fontys Conservatorium. Für eine Weile lehrte sie daraufhin auch selbst.

Empfehlung der Redaktion Das neue Nightwish-Album ist „ziemlich hart“ Symphonic Metal Das freut die Fans: Der Nachfolger von HUMAN. :II: NATURE. wird laut Nightwish-Vokalistin Floor Jansen "ziemlich hart" ausfallen. 2009 lösten sich After Forever auf. Floor Jansen schloss sich mit ihrem alten Band-Kollegen und Keyboarder Joost van den Broek und Gitarrist Waldemar Sorychta zusammen und gründete ReVamp. Mit REVAMP (2010) und WILD CARD (2013) erschienen zwei Alben, bevor auch diese Gruppe das Zeitliche segnete. Der Grund: Nightwish.

Auf den größten Metal-Bühnen

Nachdem Anette Olzon und Nightwish sich 2012 getrennt hatten, waren die finnischen Symphonic Metal-Giganten auf der Suche nach einer Sängerin, mit der sie die laufende IMAGINAERUM-Tour beenden könnten. Diese Sängerin fanden Tuomas Holopainen und Co. in Floor Jansen. Bald danach wurde sie als offizielles neues Mitglied vorgestellt. Was danach geschah, ist Geschichte. Floor Jansen sang auf den Alben ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL (2015) und HUMAN. :II: NATURE. (2020), letzteres erreichte neben Finnland auch in Deutschland Platz 1 der Charts. Gemeinsam mit der Band steht sie regelmäßig vor tausenden Fans auf der Bühne, Nightwish sind größer denn je.



Floor Jansen: Keine Langeweile

Empfehlung der Redaktion ‘Sing meinen Song’: Die Floor Jansen-Episode und -Dokumentation Symphonic Metal Während der gestrigen ‘Sing meinen Song – Das Tauschkonzert’-Episode stand Nightwish-Frontfrau Floor Jansen im Mittelpunkt. Zusätzlich betreibt sie mit Jørn Viggo Lofstad das Hard Rock-Duo Northward und war unter anderem bei Ayreon als Feature-Gast tätig. Auch allein kann sich die Arbeit der Sängerin sehen lassen: Nach ersten Singles erscheint im März ihr Solodebüt PARAGON. Neben der Musikszene ist Floor Jansen außerdem auch für aufmerksame Fernseh-Fans kein unbekanntes Gesicht. In Deutschland nahm sie 2022 an der Sendung ‘Sing meinen Song’ teil. Drei Jahre zuvor war sie im niederländischen Pendant ‘De beste zangers van Nederland’ aufgetreten. Ferner sang sie den Titelsong der Kriegs-Doku ‘Kinderen in Oorlog: 75 Jaar Later’ (2020). 2020 wurde sie mit dem niederländischen Popprijs ausgezeichnet.



Privat ist sie mit Sabaton-Drummer Hannes Van Dahl verheiratet, die beiden haben eine Tochter. Gesundheitlich sah es kürzlich allerdings weniger glänzend aus: Im Herbst 2022 gab sie eine Brustkrebserkrankung bekannt. Glücklicherweise lief eine folgende Operation aber so gut, dass sie kurze Zeit später wieder mit Nightwish auf der Bühne stehen konnte. Hoffentlich bleibt es bei diesem kleinen Einschnitt in der Karriere der Musikerin. Wir wünschen: Gefeliciteerd!

