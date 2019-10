Nightwish-Sängerin Floor Jansen geht auf Solotour

Das wird Dich auch interessieren





Während Nightwish gerade an ihrem neuen Studioalbum arbeiten, dass vermutlich Anfang 2020 erscheinen wird, hat sich Sängerin Floor Jansen die Zeit in einer TV-Show vertrieben. „Beste Zangers“ ist das niederländische Pendent zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Floor Jansen hat dabei so brilliert (Videos siehe unten), dass sie die Sendung sogar gewann. Im Nachgang wird Jansen noch zu einer kleinen Solotour aufbrechen – im Januar 2020 geht es nach Nijmegen, Groningen, Heerlen, Amsterdam, Utrecht und Tilburg.

Über die Teilnahme an „Beste Zangers“ sagte die Nightwish-Frontfrau: „In dieser Show dreht sich alles um Musik und um Singen. Trotz des Namens hat sie nicht damit zu tun, wer der Beste ist. Sieben Sänger treten an und werden die Lieder der anderen Teilnehmer singen, aber auch ihre eigene Art. Ich finde, es ist toll, dass sie mich – als Metalhead – gefragt haben, ob ich mitmachen will. Wie ihr vielleicht wisst, finde ich es schade, dass die Mainstream-Medien in den Niederlanden unsere Musik über etliche Jahre gemieden haben.

Mehr Vielfalt, mehr Metal

Das ‚Stigma‘ Metal bewirkt, dass viele großartige Songs nie von einem größeren Publikum gehört werden. Als Botschafter von guter Musik denke ich, dass jeder Zugang zu mehr unterschiedlicher Musik haben sollte. Und dann liegt es an den Hörern zu entscheiden, ob sie mögen oder nicht. Diese Wahl wird heutzutage nicht angeboten.

Wir Metalheads wissen wohl, was ’sie‘ verpassen. Und dank dieser Fernsehshow bekomme ich die Gelegenheit, gute Musik mit euch zu teilen. Ich werde auch herausgefordert werden, in die Genres und Stile der anderen Sänger einzutauchen, genauso wie sie herausgefordert sind, wenn die meine Musik singen. Ich habe Vielfalt immer genossen und bekomme eine tolle Möglichkeit, das zu zeigen.“ Zuletzt haben Nightwish wohl schon das erste Video zu ihrem anstehenden neuen Album abgedreht. Die Wartezeit dürfte sich demnach nicht mehr allzu lange hinziehen.

decades von nightwish jetzt bei amazon holen!