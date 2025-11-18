Metal-YouTuber und Streamer Nik Nocturnal kehrt nach einer sechsmonatigen Pause mit einem Lebenszeichen im Internet offiziell zurück. Das verkündete er in einem YouTube-Video mit dem Titel „Es ist soweit“, das er am 17. November auf seinem YouTube-Kanal hochlud. Das Video seht ihr unten.

Pause und Comeback

Im Mai hatte sich Nik Nocturnal auf unbestimmte Zeit vom Internet verabschiedet. Das Video, das seine Abwesenheit ankündigte, trägt den Titel „Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen“. Darin sprach er darüber, wie er elf Jahre lang seine Internet-Karriere über sein persönliches Leben und seine mentale Gesundheit stellte und sich wiederholt in den Burnout arbeitete. „Ich habe ein sehr ungesundes Verhältnis zu Content“, sagte er. „Anstatt Dinge zu verarbeiten, habe ich zwei Stunden später gesagt: ‚Okay, jemand, dem ich nahe stand, ist gerade verstorben, aber lass uns diesen Stream machen.‘“

Der Streamer, der sein gesamtes Erwachsenenleben im Internet verbrachte, erzählte: „Der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe, ist, dass ich Musik teilen wollte. Ich wollte über Metal sprechen. Während ich aufgewachsen bin, hatte ich niemandem, mit dem ich über Gitarren und Breakdowns sprechen konnte. Ich war immer der komische Außenseiter und habe mich gefühlt, als würde ich nirgendwo dazugehören.“ Dabei betonte er, dass dieser Content unter seiner Überarbeitung leiden würde, wenn er sich nicht eine Pause nehmen würde.

Nun ist Nik Nocturnal nach seiner wohlverdienten Pause zurückgekehrt. Bereits am 13. November kündigte sich seine Rückkehr mit einem Musikvideo an. Damit veröffentlicht er seinen neuesten Song ‘Collapse’, eine Mischung aus Modern Metal und elektronischer Musik.

Neuer Fokus

Das offizielle „Ich bin zurück“-Video folgte drei Tage später. „Ich war draußen und habe Gras angefasst, und ich bin allergisch auf Gras und Bäume, müsst ihr wissen, und ich habe Energie von dem großen orangenen Ding am Himmel bekommen, das kann ich euch nur empfehlen. Aber ich denke, es ist Zeit. Es ist Zeit für Fun Metal Things!“, begann er.

„Ich glaube, viele dachten, dass ich irgendwas Verrücktes gemacht habe und jeden Tag feiern war. Aber nein, wir waren jeden Tag im Park und haben Eichhörnchen gefüttert, ich habe viel über Ernährung gelernt, bin ins Fitness-Studio gegangen und habe Zeit mit Freunden und Familie verbracht“, fuhr er fort. Außerdem berichtete er davon, zum Arzt gegangen zu sein und seine Freundin, Metal-YouTuberin und Gitarristin Paula Carregosa, bei Arztbesuchen, einer gesundheitlichen Diagnose und einer Operation beigestanden zu haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zudem erzählte er, dass er sich wieder für Dinge begeistern konnte und sich „wieder wie ein Teenager“ gefühlt habe, während er die Pause nutzte, neue Dinge, wie Produzieren oder Portugiesisch zu lernen. Nik Nocturnal gab an, sich in der Zeit seiner Pause wenig mit Metal auseinandergesetzt zu haben. Umso sehr freute er sich, als er nach einigen Monaten viele neue Albumveröffentlichungen vorfand.

Von nun an möchte Nik Nocturnal seine Uploads zunächst auf ein Video und einen Twitch-Stream in der Woche beschränken. Außerdem plant er, Größeres für die Metal-Community zu organisieren und sich mehr darauf zu konzentrieren, eigene Musik zu schreiben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.