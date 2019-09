Nintendo Switch Online wird (endlich!) um SNES-Spiele erweitert

Weiterlesen Eines der besten „Star Wars“-Spiele wird neu aufgelegt Noch im September erscheint „Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast“ für die PS4 und Nintendo Switch. Nintendo Switch Online ist der kostenpflichtige Abo-Dienst von Nintendo, der neben Multiplayer und Cloud-Savegames auch Zugang zu klassischen NES-Spielen bietet. Der Dienst kostet 3,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahres-Abo. Außerdem dürfen sich Mitglieder ab sofort um eine Erweiterung der klassischen Spiele freuen, denn mit der SNES kommt eine neue Konsole und damit auch jede Menge neuer Titel hinzu.

SNES-Spiele ab sofort Teil von Nintendo Switch Online

So stehen ab sofort 20 SNES-Titel zur Verfügung, weitere Games sollen im Laufe der Zeit hinzugefügt werden. Darüber hinaus kann ab sofort auch ein SNES-Controller für die Nintendo Switch zum Preis von 29,99 Euro direkt bei Nintendo für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online bestellt werden.

Liste der SNES-Titel bei Nintendo Switch Online:

Super Mario World Super Mario World 2: Yoshi’s Island Super Mario Kart The Legend of Zelda: A Link to the Past Super Metroid Star Fox F-Zero Stunt Race FX Pilotwings Kirby’s Dream Land 3 Kirby’s Dream Course Super Ghouls’n Ghosts Demon’s Crest Super Soccer Super Puyo Puyo 2 Super Tennis Breath of Fire Brawl Brothers Super EDF Earth Defense Force Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Zu den Highlights des SNES-Portfolios gehört ohne Zweifel „Super Mario World“ und „The Legend Of Zelda: A Link To The Past“.

Weitere Nintendo-Neuheiten im September

Auch abseits des SNES-Portfolios steht der Monat September voll und ganz im Zeichen von Nintendo. Am 20. September 2019 können sich Fans auch noch über zwei weitere Highlighzs freuen:

Nintendo Switch Lite

Im September kommt eine weitere Variante der Nintendo Switch in den Handel, die den Namen der Konsole allerdings ad absurdum führt. Denn sie verfügt nur über einen einzigen Modus und kann nur als Handheld-Konsole genutzt werden. Zwischen drei und sieben Stunden soll der Akku der Nintendo Switch Lite durchhalten, bevor die Konsole an den Strom muss.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Zeitgleich mit der Nintendo Switch Lite erscheint auch frischer Gaming-Nachschub. Und zwar in Form eines Remakes von einem der besten Zelda-Spiele überhaupt: „The Legend Of Zelda: Link’s Awakening“ für die Switch bietet eine putzige 3D-Grafik aus der Iso-Perspektive. Aber auch Abschnitte im 2D-Look wird es geben.

