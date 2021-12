OlliOlli World: Skateboardfahren mal anders

Wem die ‘Tony Hawk’-Reihe mittlerweile zu ausgelutscht erscheint, Skateboard-Spielen aber durchaus etwas abgewinnen kann, der sollte einmal einen Blick auf ‘OlliOlli World’ werfen. Das hat nämlich deutlich mehr zu bieten als eine knallbunte Optik und leicht verdaulichen Humor auf vier Rädern zu bieten. Ein Trailer gibt erste Eindrücke.

In ‘OlliOlli World’ verschlägt es euch in die bunte und mit Abenteuern gefüllte Welt von Radlandia. Neben einem mit etlichen Nebenquests gefüllten Kampagnen-Modus verfügt das 2,5D-Skating-Abenteuer ebenfalls über zwei asynchrone Multispieler-Modi, in welchen ihr euch mit euren Konkurrenten messen könnt. Im Modus „Gnarvana League“ tretet ihr gegeneinander um das beste Ergebnis an. „Gnarvana Portal“ ermöglicht es euch dagegen ganz eigene Level zu erstellen. Diese lassen sich per individuellem Code online anderen Spielern zur Verfügung stellen. Damit könnte dem Titel ein blühender Community-Content bevorstehen, auf den ihr übrigens auch plattformübergreifend zugreifen könnt. Vorbesteller erhalten zudem noch einige Ingame-Gegenstände.

Erscheinen soll ‘OlliOlli World’ aller Voraussicht nach am 8. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X und Nintendo Switch. Auch nach dem Release soll das Spiel weiterhin mit neuen Inhalten gefüttert werden. So sollen im kommenden Jahr zwei zusätzliche Erweiterungen erscheinen. Diese lassen sich auch als ‘OlliOlli World Rad Edition’ im Bundle mit dem Hauptspiel inklusive Ingame-Goodies zum Preis von 44,99 Euro erwerben. Die Basisversion ohne Extras ist für 29,99 Euro zu haben.