Opeth trennen sich von Martin Axenrot

Opeth haben mal wieder ihren Drummer vor die Tür gesetzt. So ist das langjährige Mitglied Martin „Axe“ Axenrot nicht mehr Teil der Band. Die Schweden begründen die personelle Entscheidung damit, dass sich ein nicht näher ausgeführter Interessenskonflikt ergeben habe. Als Ersatz für die anstehende Tournee durch Nordamerika zusammen mit Mastodon und Zeal & Ardor haben die Prog-Metaller Sami Karppinen von Therion verpflichtet.

Wie das Leben spielt…

Des Weiteren ergänzte Opeth-Chef Mikael Åkerfeldt: „Obgleich es traurig ist, Axe nicht mehr in der Band zu haben, befinden wir uns nicht in einer Position, etwas aufrechtzuerhalten, das uns zurückhalten wird. Wir müssen unermüdlich weitermachen. Es erübrigt sich zu sagen, dass wir unglaublich dankbar dafür sind, dass Sami uns aushilft und die Tour damit überhaupt erst möglich macht. Darüber hinaus ist er ziemlich herausragend, wirklich. Wir alle wünschen Axe das Beste bei allen seinen zukünftigen Unternehmungen. Er war nun viele Jahre lang ein unglaublich wichtiger Teil der Band.

Und wir sind alle todunglücklich darüber, dass es letztendlich nicht funktioniert hat. Aber so ist wohl das Leben…“ Martin Axenrot stieg bei Opeth im Jahr 2006 ein. Er kam als Ersatz für den von den Fans äußerst geschätzten Martin Lopez in die Band. Letzterer verließ das Quintett im Mai 2006, nachdem jahrelang mit Krankheiten und Panikattacken gekämpft hatte, weswegen er mehrere Konzertreisen von Opeth verpasst hatte. Der neue Mann an den Fellen Sami Karppinen hat seine erste Show mit Opeth bereits gespielt — und zwar am gestrigen 16. November in Asheville, North Carolina.

