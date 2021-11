David Lee Roth hat für Ende 2021 und Anfang 2022 noch fünf Shows geplant, dann will der Sänger seine musikalische Karriere beenden.

Der einstige Van Halen-Frontmann David Lee Roth will sich Anfang nächsten Jahres zur Ruhe setzen. So wird der 66-Jährige noch im Mandalay Bay's House Of Blues in Las Vegas spielen -- angefangen mit einem Konzert an Silvester und gefolgt von vier Shows im Januar 2022. Danach sei dann Schluss. Ich bedauere nichts Dies gab David Lee Roth im Interview mit dem Las Vegas Review-Journal am Freitag, den 1. Oktober an. "Ich gehe in Rente. Das ist die erste und einzige offizielle Ankündigung dazu. Da habt ihr die Neuigkeiten. Teilt sie mit der Welt. Ich werde das Statement nicht erklären. Die…