Original-Slipknot-Sänger Colsefni offen für Kollaboration

Foto: Painface, Screenshot/YouTube. All rights reserved.

Der ursprüngliche Slipknot-Frontmann Anders Colsefni wäre offen für eine musikalische Kooperation mit seiner einstigen Band. Dies gab der US-Amerikaner im Interview mit Kaosis-Sänger Xen zu Protokoll (siehe Video unten). Auf die Frage, ob er einen Song mit seiner früheren Gruppe aufnehmen würde, sollten Corey Taylor und Co. ihn fragen, sagte der 51-Jährige: „Ja, absolut. Wenn sie mich kontaktieren und wollen würden, dass ich etwas mache: ja, warum nicht?“

Chapeau!

Des Weiteren sollte Colsefni noch seinen Lieblings-Song von der Formation seit seinem Ausstieg benennen. „Um ehrlich zu sein, werde ich hier ‘Wait And Bleed’ sagen. Das war das erste Lied, das einschlug, nachdem ich gegangen bin. Und es ist das Stück, von dem ich angenommen habe, dass ich es am meisten hassen würde — einfach nur wegen der Umstände. Aber dieser Song: Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich: ‚Das ist es. Ich hätte das nicht auf diese Weise tun können. Also ‚Hut ab!‘ für euch, Jungs!'“

Darüber hinaus hat Anders Colsefni diesen Juni verkündet, dass er mit den Liedern des ersten Slipknot-Albums MATE. FEED. KILL. REPEAT., das die Band 1996 über ein Independent-Label veröffentlicht hat, dieses Jahr auf Tour gehen wird. Dabei reist der Musiker zusammen mit dem ehemaligen Mushroomhead-Sänger Waylon Reavis im Rahmen der „Numetal Mayhem“-Co-Headlinertour im Oktober durch Australien und Neuseeland. Danach gefragt, ob es schon irgendwelche Pläne gibt, mit dem Tourneetross nach Europa oder in die USA zu kommen, antwortete Anders: „Noch ist nichts geplant. Aber ich werde nicht sagen, dass nichts passieren wird, denn ich hoffe echt darauf, dass etwas passieren wird.“

Slipknot-Frontmann Corey Taylor twitterte bezüglich der „Numetal Mayhem“-Tour: „Ich wünschte wirklich, ich könnte dort sein, um diese Konzerte zu sehen. Aber ich weiß, Anders Colsefni wird abliefern.“

