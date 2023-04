Overkill: Bobby Blitz findet die Pantera-Reunion „großartig“

In einem Interview mit Audio Ink Radio sprach der Overkill-Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth über die Pantera-Reunion. Im Gespräch zeigte sich der Musiker begeistert von der Wiedervereinigung der Band.

Bobby Blitz äußert große Bewunderung

„Ich würde es gerne sehen. Wenn die Band hierher kommt, werde ich hingehen", sagte Bobby Blitz. „Ich denke, es ist einfach eine großartige Sache. Die ursprüngliche Band selbst war einfach so unglaublich bahnbrechend in Bezug darauf, wie sie diesen REINVENTING THE STEEL-Vibe kreierten. Von COWBOYS FROM HELL an war es einfach unglaublich. Ich denke, wenn irgendetwas es verdient, gefeiert zu werden, besonders mit den Originalmitgliedern wie in diesem Fall – immerhin sind 50 Prozent von ihnen dabei -, dann ist das das Projekt oder das Ereignis, dass man definitiv feiern und sehen muss."

Im Rahmen ihrer anstehenden Tour machen Pantera in Berlin (13. Juni, Verti Music Hall) und Hamburg (21. Juni, edel-optics.de Arena) halt. Kürzlich wurden mit Dresden (3. Juni, Messe Dresden, Halle 1) und Stuttgart (2. Juni, Hanns-Martin-Schleyer-Halle) zwei weitere Deutschland-Termine angekündigt. Auf der Nordamerika-Tour von Metallica treten Pantera außerdem im Vorprogramm auf.

