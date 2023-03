‘Overwatch 2’: Kollaboration mit ‘One-Punch Man’ ist da

Wenn sich zwei Leidenschaften zusammenfügen, ist das eine schöne Sache. Das mag das Feature zweier Lieblingsbands sein – oder für manche auch eine Kollaboration zwischen Gaming und Anime. Spezifischer: Der Ego-Shooter ‘Overwatch 2’ hat sich mit den Machern der Serie ‘One-Punch Man’ zusammengetan.

Erster Franchise-Zusammenschluss für ‘Overwatch 2’

Mit dem Anime 'One-Punch Man' gibt es nun aber eine vollständige Franchise-Verbindung. Seit gestern bietet der Shooter Verkleidungen für mehrere Helden, dazu Verzierungen, Posen und Highlights – ein richtiges Event also.



Helden im Cosplay

Natürlich gibt es einen Skin für den Titelhelden, „One-Punch Man“ Saitama. Dessen Aufmachung bekam Doomfist, der ebenfalls mit seiner Faust kämpft. Der kybernetische Ninja Genji erhielt Genos als Konterpart, während Heilerin Kiriko in die Rolle von Terrible Tornado (Tatsumaki) schlüpfte. Als vierten Skin gibt es ‘Overwatch 2’s Soldier 76 als Mumen Rider (Satoru).

Ein Zeugnis davon, dass die Entwickler hinter 'Overwatch 2' Fans von 'One-Punch Man' sind: „Wir freuen uns sehr, unseren Spielern weltweit diese neue Zusammenarbeit präsentieren zu können", so Blizzard Entertainment-Präsident Mike Ybarra zum Release. „Das 'Overwatch'-Universum ist eine optimistische Zukunftsvision der Erde, also wieso sollte sich Doomfist nicht als Saitama verkleiden?" Der Held von 'One-Punch Man' ist schließlich ebenso stark wie liebenswert. In der Geschichte um 'Overwatch 2' gehört Doomfist zwar zu den Antagonisten, Fans hat er allerdings trotzdem.

Saitama – Doomfist 👊

Genos – Genji 🤖

Mumen Rider – Soldier: 76 🚴‍♂️

Terrible Tornado – Kiriko 🌪 The #Overwatch2 x #OnePunchMan collab is live in the Shop RIGHT NOW! pic.twitter.com/IRulK1dBKL — Overwatch (@PlayOverwatch) March 7, 2023

So kommt man an die Neuerungen

Den Skin für Soldier 76 sowie eine Siegerpose und ein Highlight-Intro für den Fall eines „Play Of The Game“ für den Helden kann man sich über verschiedene Herausforderungen erspielen. Dasselbe gilt für zwei Waffenanhänger und eine Namenskarte. Die anderen neuen Aufmachungen gibt es im Shop mit Ingame-Währung zu kaufen, wie die meisten anderen Skins auch. Die Aktion läuft bis zum 6. April. Ob es in Zukunft für ‘Overwatch 2’ weitere Frnachise-Kollaborationen geben wird?

