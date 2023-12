Gesundheitliche Rückschläge haben Ozzy Osbourne gestählt, denn wie der Sänger erklärte, fürchtet er nicht, eines Tages in der Hölle zu landen.

Ozzy Osbourne leidet seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen. Im Interview mit den Kollegen von METAL HAMMER UK sprach der Prince Of Darkness darüber, dass er keine Angst vor der Hölle habe, weil er diese bereits in den vergangenen fünf Jahren am eigenen Leib erlebte. Hölle auf Erden Nachdem Ozzy seine mehrmals verschobene „No More Tours 2“-Tour nach einer Wirbelsäulenoperation vollends abgesagt hatte, zog er sich von umfänglichen Konzertreisen zurück. Erst vergangenen Monat cancelte der Sänger einen Auftritt beim Power Trip Festival. Pläne, auf die Bühne zurückzukehren, habe er trotz diverser Rückschläge. Vor allem sein Podcast, den er gemeinsam mit seiner…