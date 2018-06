Ozzy Osbourne bekommt Stern auf dem „Walk Of Fame“ in Moskau

Foto: Screenshot via YouTube, Arnold Graf TV. All rights reserved.

Noch vor seinen zwei Russlandkonzerten der aktuell laufenden „No More Tours 2“-Tournee am 1. Juni im Moskauer Olimpiyskiy und am 3. Juni im Ice Palace zu St. Petersburg gab es „Blumen“ für Ozzy Osbourne.

Ein sichtlich erfreuter Оззи Осборн hielt noch vor den vielen anwesenden Fans eine kurze Rede, bedankte sich artig und sagte, dass diese Auszeichnung eine große Ehre für ihn sei.

Seht hier einen kurzen Clip der Verleihung:

https://www.youtube.com/watch?v=n0MLj7jU6YU Video can’t be loaded: Оззи Осборн-Ozzy Osbourne в VEGAS Крокус Сити! (https://www.youtube.com/watch?v=n0MLj7jU6YU)

Ozzys neuester Stern liegt nun neben jenen anderer Berühmtheiten wie zum Beispiel Robbie Williams, Bradley Cooper, Robert de Niro, Mila Jovovich, Carlos Santana, Gloria Gaynor, John Cusack und Antonio Banderas.

Ein Video der kompletten Ozzy Osbourne-Show vom 1. Juni 2018 in Moskau ist ebenfalls bei YouTube zu finden:

https://www.youtube.com/watch?v=l3mbZtKPlzU Video can’t be loaded: Ozzy Osbourne – Live @ Moscow 01.06.2018 (Full Show) (https://www.youtube.com/watch?v=l3mbZtKPlzU)

Heute feiert zudem 13 von Black Sabbath (Review siehe hier) seinen fünften Geburtstag! Wir gratulieren dem Album, das in Kanada, Dänemark, Deutschland, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und den USA Platz eins der Charts erreichte.

Weitere Erfolge von 13 sind unter anderem ein Grammy („Best Metal Performance“, 2014) für den Song ‚God Is Dead?‘, Platin in Deutschland für 200.000 verkaufte Exemplare, Gold in Großbritannien (100.000) und Platin in Kanada (80.000).

https://www.youtube.com/watch?v=OhhOU5FUPBE Video can’t be loaded: Black Sabbath – God Is Dead? (https://www.youtube.com/watch?v=OhhOU5FUPBE)