Ozzy Osbourne: Deshalb funktioniert seine Ehe mit Sharon

Ozzy und Sharon Osbourne sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. In ihrem gemeinsamen Podcast, den sie zusammen mit ihren Kindern Jack und Kelly auf die Beine gestellt haben, sprachen die beiden nun über das Geheimnis ihrer funktionierenden Ehe sowie die Herausforderungen, welche die beiden in der Vergangenheit zu bewältigen hatten.

40 Jahre Harmonie?

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne will zwei finale Shows in Birmingham spielen Heavy Metal Noch einmal auf der Bühne stellen -- das wär's für Ozzy Osbourne. Zumindest noch zwei Konzerten will die Metal-Ikone durchziehen. „Sharon ist wie meine Seelenverwandte – manchmal liebe ich sie, manchmal liebe ich sie nicht, manchmal bin ich wütend auf sie, manchmal bin ich verrückt nach ihr, manchmal bin ich sehr eifersüchtig auf sie, manchmal möchte ich sie umbringen“, sagte Ozzy. „Aber trotz alledem liebe ich sie am Ende des Tages mehr als alles andere auf der Welt. Sagen wir es so: Ich könnte nicht ohne sie leben, ich möchte nicht ohne sie leben. Und meine Liebe zu ihr ist heute größer als je zuvor.“ Sharon pflichtete der Ausführung ihres Mannes bei. Bereits im September vergangenen Jahres sprach sie über das Geheimnis ihrer erfolgreichen Partnerschaft.

„Wir sind beide Sonderlinge. Wir waren seltsame Charaktere und wir zwei wilde junge Leute, die einander gefunden haben. Und ich denke, wir sind aus demselben Holz geschnitzt“, so Sharon. „Es war nicht immer leicht. Keine Beziehung ist unkompliziert. Jedes Paar muss manchmal schreckliche Zeiten durchstehen. Aber wenn man sich genug liebt, wird man es schaffen. Man muss sich klar machen, dass man Menschen so akzeptieren muss, wie sie sind. Sie werden nie das sein, was man von ihnen möchte. Man muss sie akzeptieren – ihre guten und ihre schlechten Seiten. Wenn man jemanden genug liebt, akzeptiert man das und erkennt, dass sich dieser Umstand nicht ändern lässt.“

Empfehlung der Redaktion Ozzfest: Sharon Osbourne kann sich Neuauflage vorstellen Heavy Metal Es besteht offenbar die Möglichkeit, dass das Ozzfest wiederbelebt wird. Dies diskutierten die Osbournes zumindest in ihrem Podcast. Auch Ozzy und Sharon Osbourne hatten einige Probleme zu überwinden. 2017 kursierten Berichte über eine Trennung der beiden, nachdem öffentlich wurde, dass Ozzy angeblich mehrere Affären mit anderen Frauen hatte. Der Musiker versprach Sharon, „alle notwendigen Anstrengungen unternehmen werde, um den Schaden zu beheben“, den er verursacht habe. „Wir haben alles überlebt: Alkohol, Drogen und jetzt sind es die Frauen“, resümierte Sharon damals. „Wenn du eine Menge Frauen fickst, wird eine von ihnen mehr wollen. Das ist diejenige, die dich kriegen wird.“

