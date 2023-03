Ozzy Osbourne gibt Gesundheits-Update

Für viele Metalheads brach Anfang Februar die Welt zusammen, als Ozzy Osbourne, Prinz der Finsternis und Heavy Metal-Legende schlechthin, seine bereits mehrfach verschobene Welttournee „No More Tours 2“ aufgrund seines Gesundheitszustands komplett und ersatzlos absagte. Operationen und Behandlungen hatten dazu geführt, dass es Ozzy körperlich nicht mehr möglich ist, von Land zu Land zu reisen und Konzerte zu spielen.

Auf den Wortlaut seiner Mitteilung hin begann die Presse mit dem endgültigen Ende von Osbournes Tourneen und seinem miserablen Gesundheitszustand zu titeln. Dies scheint dem ehemaligen Black Sabbath-Frontmann bitter aufzustoßen. „Ich liege nicht im Sterben…“, stellte er nun in dem Format ‘Ozzy Speaks’ von Sirius XM fest „Kommt schon, Leute. Hatte ich es nicht schon schlimm genug?“

Kehrt Ozzy Osbourne zurück auf die Bühne?

Seine Liveshow-Rente anzutreten, mag dem Sänger schwerfallen, so teilt er weiter mit: „Ich gebe wirklich alles, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber ich kam zu dem Punkt, an dem Sharon zu mir sagte ,Weißt du, die Wahrheit ist, dass du nicht weiter Tourneen buchen kannst, um sie dann wieder abzusagen.‘ Wenn ich jemals wieder bereit dafür sein sollte, wieder auf Tour zu gehen, gut. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ,Kannst du in einem Monat wieder loslegen?‘, könnte ich das nicht bejahen. Wenn ich touren könnte, würde ich es tun.“

Nach einem Quad-Unfall 2003 musste Osbourne an der Wirbelsäule operiert werden und leidet seitdem an den Folgen des Unglücks und den damit einhergehenden Behandlungen. Dazu kam die Diagnose der Nervenkrankheit Parkinson und ein heimischer Sturz vor vier Jahren. Osbourne beschreibt seinen aktuellen Krankenstatus wie folgt:

„Ich fühle mich wie ein Einbeiniger bei einem Arschtritt-Wettbewerb. Das Einzige, was mich antreibt, ist, neue Platten aufzunehmen. Das kann ich aber auch nicht für immer tun. Ich muss da rauskommen… Noch immer habe ich konstant Schmerzen. Ich gebe mein Bestes, nicht auf Medikamente angewiesen zu sein, aber es gibt Zeiten, in denen ich sie brauche. Zum Beispiel konnte ich letzte Woche großartig schlafen, und plötzlich bekomme ich zwei Nächte lang kein Auge zu. Wenn man mich wirklich foltern möchte, muss man mir ein paar Tage den Schlaf rauben. Dann erzähl ich wirklich alles, was man von mir hören will.“

Zuletzt sah es für Ozzy Osbournes Konzerttournee durch Europa und UK gar nicht schlecht aus, trat er doch im letzten Jahr bei dem ein oder anderen Event an der Seite seines ehemaligen Black Sabbath-Kollegen Tony Iommi auf. Die „No More Tours 2“ hätte ursprünglich 2019 stattfinden sollen und wurde bereits dreimal verschoben. Mit von der Partie wären die britischen Kollegen von Judas Priest gewesen, die laut Statement nun „nach Möglichkeiten suchen“, die Tournee allein durchzuziehen.

