Ozzy Osbourne: Neuer wöchentlicher Familien-Podcast gestartet

Foto: The Osbournes. All rights reserved.

Vom 5. März 2002 bis zum 21. März 2005 gab es auf MTV die Doku-Soap ‚The Osbournes‘ auf MTV zu sehen – mit peinlichen bis blamablen Einblicken ins private Familienleben von Ozzy Osbourne.

Auf den Tag genau 16 Jahre nach US-Erstausstrahlung der TV-Serie starteten die Osbournes nun einen neuen Podcast, der an den folgenden neun Montagen fortgesetzt werden wird.

Im ersten Teil rekapitulieren die Osbournes über die MTV-Show von damals und wie diese ihr Leben verändert hat. Ozzy hat Begegnungen mit Elizabeth Taylor, Kermit dem Frosch und der Queen, während Sharon ihre Theorien darüber preisgibt, warum ‚The Osbournes' so erfolgreich war.

Zudem diskutieren Tochter Kelly und Sohn Jack darüber, wie das plötzliche Berühmtwerden ihr vorher unschuldiges und leicht zu beeinflussendes Teenager-Dasein verändert und umgewandelt hat.

Außer Kontrolle

Man sollte für diese Podcast-Serie also viel Zeit, Geduld und Wissen über die TV-Serie mitbringen, in welcher damals Sharons Kampf gegen den Krebs und auch die Drogen- und Alkoholprobleme von Jack und Kelly offen behandelt wurden.

Ozzy sprach sogar davon, dass die TV-Show eine im Grunde gute Idee gewesen sei, die allerdings völlig außer Kontrolle geraten ist. „Der größte Fehler war, das Ganze in meinem eigenen Haus drehen zu lassen anstatt eine Nachbildung in einem Studio dafür errichten zu lassen.

Wenn eine Filmcrew drei Jahre lang 24/7 in der Garage haust, dreht man irgendwann durch.“ Kein Wunder verzog sich Ozzy nach den Laufband-Aufnahmen, die rein für die Serie erfunden wurden, in ein Kämmerchen und nahm seine Stöffchen: „Das mit dem Laufband war reine Show. Wenn die Kameras aus waren, hab ich erst mal einen Joint geraucht und ein paar Bierchen gezischt.“

Hört hier die erste Folge des ‚The Osbournes‘-Podcasts: