Ozzy Osbourne-Produzent Michael Wagener geht in Rente

Michael Wagener setzt sich zur Ruhe. Dies hat der legendäre Produzent am Sonntag, den 25. April, seinem 72. Geburtstag, über die sozialen Medien verkündet (siehe unten). Wagener hatte unter anderem die Debütalben von Dokken und Skid Row sowie NO MORE TEARS von Ozzy Osbourne produziert. MASTER OF PUPPETS, das dritte Werk von Metallica, hat Wagener gemischt. Außerdem war er der Originalgitarrist bei Accept, für die er bei BREAKER, RESTLESS AND WILD, BALLS TO THE WALL und RUSSIAN ROULETTE als Toningenieur und/oder Mischer tätig war.

„Hallo alle“, schreibt Michael Wagener auf Facebook. „Ich war nun mehr als 50 Jahre im Musikgeschäft aktiv und denke, es ist Zeit, in Rente zu gehen, rauszugehen und ein paar Urlaube nachzuholen. Das Studio habe ich verkauft, und Double Trouble Productions existiert nicht länger als offizielles Unternehmen. Ich hatte eine fantastische Zeit und habe einen Haufen wundervoller Leute getroffen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit solch großartigen Musikern zusammenarbeiten und solch wundervolle Musik erschaffen konnte. Jetzt ist es an der Zeit, mehr von der Welt zu sehen. […] Keine Mixe, Produktionen und Workshops mehr.

Das Studio wurde verkauft, und bis auf ein paar Gitarren, Verstärker und geringe Studioausrüstung ist nicht viel übrig. Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr mir erlaubt habt, ein tolles Leben zu leben und das zu tun, was ich liebe. Nun freue ich mich auf eine Zukunft voller Reisen. Bisher war es eine großartige Reise.“ Michael Wagener wurde mit 18 Jahren zur Bundeswehr eingezogen. Da er rund 550 Kilometer von Zuhause stationiert war, hörte er als Gitarrist bei Accept auf. Nach seinem Wehrdienst fing er an, in Hamburg als Tontechniker zu arbeiten. Durch seine Freundschaft mit dem Sänger Don Dokken entschloss er sich in die Vereinigten Staaten von Amerika nach Los Angeles zu gehen.

