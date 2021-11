Fred Durst und Limp Bizkit laden mit brandneuem Liedgut zum Bouncen ein. Hört euch hier den frischen Track ‘Dad Vibes’ an.

Vor rund einem Monat beim Lollapalooza in Chicago, Illinois präsentierten Limp Bizkit ihren neuen Track ‘Dad Vibes’ zum ersten Mal einem größeren Publikum. Gitarrist Wes Borland und Co. erregten dabei vor allem mit dem neuen, seltsamen Look von Frontmann Fred Durst Aufmerksamkeit. Nun hat Band den Song offiziell veröffentlicht. Unten könnt ihr euch das zugehörige Lyric-Video reinziehen. Neues Album in Bälde In ‘Dad Vibes’ rappt Durst so tiefschürfende Textzeilen wie: "Check out your dad with the swag on the floor/ Momma gonna brag when I walk in the door/ Y'all ain't ever seen a guerrilla in the mist/ Walk the…