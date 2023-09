Ozzy Osbourne will 2024 ein neues Album aufnehmen

Ozzy Osbourne hat sich nach seiner kürzlichen Operation am Rücken zu Wort gemeldet und seine Pläne fürs kommende Jahr kundgetan. So will der „Prinz der Dunkelheit“ 2024 nach seinen beiden kürzlichen Longplayern ORDINARY MAN (2020) und PATIENT NUMBER 9 (2022) ein weiteres Album aufnehmen. Ginge es nach dem 74-Jährigen, soll wie bei den zwei erwähnten Platten Andrew Watt erneut als Produzent fungieren.

„Ich sehe zu, dass ich fit werde“, gibt Ozzy Osbourne im Interview mit dem britischen Metal Hammer zu Protokoll. „Vor kurzem habe ich zwei Scheiben gemacht, aber ich will ein weiteres Album machen und dann wieder auf Tournee gehen.“ Wie bereits erwähnt hofft die Metal-Ikone, dabei wieder mit Andrew Watt zusammenzuarbeiten. Die Aufnahmen sollen dann in Ozzys neuem Studio in Großbritannien stattfinden. „Ich fange gerade an, an dem Werk zu arbeiten. Und wir werden es Anfang nächsten Jahres aufnehmen. Ich will mir damit Zeit lassen.“

Darüber hinaus plauderte Ozzy Osbourne noch ein wenig über seinen Gesundheitszustand nach seiner kürzlichen, „letzten“ Operation. „Ich habe jetzt alle Operationen gehabt, Gott sei Dank. Ich fühle mich okay, ich habe mich nur noch dahingeschleppt. Zunächst dachte ich, ich wäre vor Monaten schon wieder auf den Beinen. Doch ich konnte mich einfach nicht an diese Art des Lebens gewöhnen — ständig etwas zu haben, das nicht stimmt. Noch kann ich nicht ordentlich laufen, aber ich habe keine Schmerzen mehr. Und der Eingriff an meiner Wirbelsäule ist großartig verlaufen.“ Ozzy musste sich in den letzten Jahren mehrfach operieren lassen, weil er 2019 zuhause gestürzt war. Dabeiwar eine alte, aus dem Jahr 2003 von einem Quad-Unfall stammende Verletzung am Nacken wieder aufgebrochen.

