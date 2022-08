Ozzy Osbourne will nicht in den USA sterben

auch interessant

Ozzy Osbourne verabschiedet sich von den USA. Für den Heavy Metal-Urvater soll es schon bald zurück nach Großbritannien und somit zu seinen Ursprüngen gehen. Dem Observer teilte Osbourne mit, er wäre „genervt“ von der hohen Anzahl an Massenerschießungen in den USA. Daraufhin verriet er, dass er nicht in den USA sterben und zu den Prominenten gehören möchte, die im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles begraben sind. Ozzy und seine Frau und Managerin Sharon, die im Juli 2022 ihren 40. Hochzeitstag gefeiert haben, planen jetzt, die meiste zukünftige Zeit auf ihrem Anwesen in Buckinghamshire zu verbringen.

Es ist Zeit, nach Hause zu kommen

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne: Gesundheitlicher Zustand nach der OP Heavy Metal Wegen seiner anhaltenden Nackenprobleme musste sich Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne am Montag mal wieder unters Messer legen. So geht es ihm jetzt. Auf die Frage des Observer, weshalb sich die Beiden nach so langer Zeit dazu entschieden hätten, in ihr altes Zuhause zurückzukehren, betonte Sharon in erster Linie, dass dies nichts mit dem gesundheitlichen Zustand ihres Mannes zut un hätte. „Ich wusste, dass die Leute das annehmen würden“, sagte sie. „Aber damit hat es nichts zu tun. Es ist einfach Zeit. Amerika hat sich so drastisch verändert. Es sind einfach nicht mehr die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist nichts mehr einheitlich. Es ist ein sehr merkwürdiger Ort, an dem man im Moment lebt.“

Ozzy fügte hinzu: „Alles ist verdammt lächerlich dort. Ich habe es satt, dass jeden Tag Menschen umgebracht werden. Gott weiß, wie viele Menschen bei Schulschießereien sterben. Und dann war da noch diese Massenschießerei in Vegas bei diesem Konzert… Es ist total verrückt. (…) Dort will ich nicht sterben. Ich bin Engländer. (…) Es ist einfach Zeit für mich, nach Hause zu kommen.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne lässt Reha-Flügel in seinem Domizil errichten Heavy Metal Der an Parkinson erkrankte Ozzy Osbourne lässt in seinem Haus in Buckinghamshire, England, einen „Rehabilitations-Flügel“ errichten. Ozzy Osbourne, der vor zweieinhalb Jahren bekanntgegeben hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist, hat Berichten zufolge die Genehmigung für einen „Rehabilitations“-Flügel in seinem historischen, unter Denkmalschutz stehenden Haus in Buckinghamshire beantragt. Nach Angaben der Daily Mail soll der Anbau „eine Fülle von Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten“, „diskrete Haltegriffe und Hilfsmittel“ und „weiche, rutschfeste Oberflächen“ sowie ein zusätzliches Wohnareal für die Pflegekräfte bieten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.