Ozzy über seine Gesundheit: „Es ist echt furchtbar.“

Ozzy Osbourne redet aktuell gerne und ausführlich über seine Gesundheit. Nachdem der „Prinz der Dunkelheit“ im Januar 2019 gestürzt war, wobei eine alte Verletzung an seinem Hals wieder aufgebrochen war, wurde er operiert. Doch bislang ist der Black Sabbath-Frontmann noch weit davon entfernt, wieder der Alte zu sein. Noch kann der 74-Jährige nicht allein gehen.

Klares Ziel vor Augen

Im Gespräch mit der britischen Zeitung „Mirror“ gab Ozzy Osbourne nun zu Protokoll: „Das ist fast vier Jahre her. Es ist wirklich furchtbar, was gerade passiert. Es ist ein Alptraum. Manchmal vergesse ich es. Ich liege zum Beispiel auf der Couch, will aufstehen — und kann es nicht mehr. Mein Gleichgewichtssinn ist total durcheinander. Ich gehe zur Reha und versuche, Dinge alleine zu machen. Fortschritt ist… verdammte Axt, ihr habt ja keine Ahnung. Die Sache ist die: Meinem Kopf geht es gut, meine Kreativität passt, mein Gesang stimmt. Doch ich kann zurzeit einfach nicht viel gehen. Doch ich bin entschlossen, zurück auf die Bühne zu kommen — selbst wenn man mich an ein Brett mit Rädern dran nageln muss.“

Letzten Monat sah man Ozzy Osbourne im Luxus-Supermarkt Erewhon Market in Los Angeles, wie er sich auf einen Gehstock lehnte. Eine Assistentin half ihm dabei, seinen Einkaufswagen durch das Geschäft zu bewegen. Nichtsdestotrotz verspürt der Musiker großen Antrieb, endlich sein Livecomeback umzusetzen. „In mir steckt noch einiges. Ich bin entschlossen, zurück auf die Bühne zu gelangen. Zwar erhole ich mich noch, doch ich habe ein Ziel. Und mein Ziel ist es, wieder auf der Bühne zu stehen. Das ist meine Antriebskraft. Ich vermisse mein Publikum, Konzerte zu spielen und meine Crew. Ich vermisse meine Band, ich vermisse das ganze Ding.“

