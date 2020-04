Pantera: ‘Social Distancing’-Shirt für den guten Zweck

Das Pantera-Album VULGAR DISPLAY OF POWER wurde 1992 veröffentlicht und in den USA 2004 mit Doppelplatin ausgezeichnet (mehr als 2 Mio. verkaufte Einheiten). Von der Band gibt es nun ein limitiertes ‘Social Distancing’-T-Shirt, das auf dem Cover der sechsten Pantera-Studioplatte basiert.

Aus gegebenem Anlass wurde ein Mundschutz und ein Einweghandschuh mit in Bild gebastelt und als Aufschrift, die aus dem Song 'Walk' stammt, liest sich: „Be yourself, by yourself, stay away from me". 40 Prozent des Nettoerlöses werden an den Hilfsfonds MusiCares Covid-19 gespendet.

Die Organisation bietet Musikern in Notsituationen Unterstützung. Die Dienstleistungen und Ressourcen decken dabei ein breites Spektrum an finanziellen, medizinischen und persönlichen Notfällen ab.