Papa Roach veröffentlichen gleich zwei neue Songs + Videoclip

Fans warten bereits ungeduldig auf das zehnte Papa Roach-Studioalbum, und wie aus dem Nichts veröffentlichte die Band zwei neue Stücke: ‚Renegade Music‘ und ‚Who Do You Trust?‘. Zu Zweiterem gibt es sogar auch einen offiziellen Videoclip.

Seht hier den Videoclip zu ‚Who Do You Trust?‘:

https://www.youtube.com/watch?v=B_CMtaNtiNE Video can’t be loaded: Papa Roach – Who Do You Trust? (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=B_CMtaNtiNE)

In der Flut zurechtkommen

Man erkennt gleich, dass Papa Roach ihren Schwung mit ehrlichen Rock-Hymnen und krachigen Hooks weiter vorantreiben. Frontmann Jacoby Shaddix bezeichnet ‚Who Do You Trust?‘ als Statement zur Eigenverantwortlichkeit:

Hört hier ‚Renegade Music‘, den zweiten neuen Papa Roach-Track:

