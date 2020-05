Parkway Drive arbeiten an neuer Musik

Wie viele Musiker nutzen auch Parkway Drive die Tournee-freie Zeit, um an neuer Musik zu arbeiten. In einem Interview mit Rock Sound erzählte Frontmann Winston McCall, dass die Australier eigentlich geplant hatten, sich im nächsten Jahr die Zeit zu nehmen, um an einem Nachfolger zu REVERENCE (2018) zu schreiben. Da ihre 2020-Pläne nun aber gecancelt wurden, ziehen sie die Arbeiten nun einfach vor.

Über eine frühere Veröffentlichung braucht man sich aber dennoch erst einmal nicht zu freuen. Wie der Frontmann meinte: „Ich bin mir nicht sicher, ob das bedeuten wird, dass irgendetwas früher herauskommt – ich bezweifle es eher. Aber es macht es für uns möglich, nach wie vor aktiv zu bleiben, was wirklich, wirklich cool ist. Es ist eine Herausforderung, aber schön zu wissen, dass sich noch viel Benzin im Tank befindet. In diesem Anfangsstadium hofft man immer, dass die Leidenschaft immer noch da ist. Man weiß es einfach nie.“

Laut McCall ist der Prozess des Musikschreibens dieses Mal sehr angenehm, da die band nebenbei nicht noch zig andere Dinge zu planen hat.

„Normalerweise, selbst wenn wir die Zeit frei haben, um Musik zu schreiben, planen wir auch noch die nächsten drei Tourneen und arbeiten auch an der Produktion und auch am Management, und dies und das. Dies ist eine Situation, in der alles stillsteht – wir können uns nicht bewegen. Das einzige, was man bewegen kann, ist der Verstand und das Kreieren von Musik. Und es ist befreiend, diese anderen Teile des Verstandes nicht besetzt zu haben. Das macht Spaß.“