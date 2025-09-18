Parkway Drive live in Leipzig: Infos, Tickets, Anfahrt, Zeiten

Am Freitag, den 19.09.2025 werden Parkway Drive ihr erstes Deutschlandkonzert der „20 Years Anniversary Tour 2025“ in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 16:30 Uhr.

The Amity Affliction : ca. 18 Uhr

: ca. 18 Uhr Thy Art Is Murder : ca. 19 Uhr

: ca. 19 Uhr Parkway Drive : ca. 20:15 Uhr

: ca. 20:15 Uhr Ende: ca. 22:30 Uhr



Adresse: Am Sportforum 2-3, 04105 Leipzig

Tickets

Tickets sind noch über Eventim erhältlich.

Anfahrt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Leipzig-Hauptbahnhof verkehren die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 8 und 15 in nur sieben Minuten bis Haltestelle „Waldplatz/Arena“.

Mit dem Auto/Bus

Autobahn A14 (bis Ausfahrt Leipzig-Mitte), A9 (bis Ausfahrt Leipzig-West) oder A38 (bis Ausfahrt Leipzig-Süd) und dann Richtung Innenstadt/Zentrum beziehungsweise der Beschilderung „Sportforum“ (mit Stadion-Piktogramm) folgen.

Bitte beachtet, dass Quarterback Immobilien Arena, Red Bull Arena und Festwiese Leipzig innerhalb der Umweltzone liegen. Das heißt, dort dürfen nur Fahrzeuge verkehren, an deren Frontscheibe eine grüne Umweltplakette angebracht ist. Der Erhalt dieser Umweltplakette ist an bestimmte Abgasstandards gebunden. Ohne grüne Plakette ist bei Kontrolle mit einer Bußgeldforderung in Höhe von 40,00 € und mit einem Punkt im Verkehrszentralregister Flensburg zu rechnen. Mehr dazu auf der Homepage der Stadt Leipzig.

Informationen zu Baustellen rund um die Quarterback Immobilien Arena findet ihr hier: Website der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Parken

Durch die baubedingte Vollsperrung der Zeppelinbrücke ist die Anreise aus Richtung Westen erschwert. Parallel führende Straßen sind auch ohne Veranstaltung durch den Umleitungsverkehr bereits stark belastet. Auch hier werden die P+R-Plätze der Stadt Leipzig empfohlen.

Der direkt an die Quarterback Immobilien Arena angrenzende Besucherparkplatz bietet lediglich circa 430 Stellplätze, darunter 20 behindertengerechte. Weitere Parkflächen können an der Red Bull Arena und der Festwiese Leipzig genutzt werden. Es wird die Nutzung der ausgeschilderten P+R-Plätze „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“ empfohlen.

Unterkunft

Ausgewählte Hotelangebote für Übernachtungen zu Sonderkonditionen findet ihr hier.

Setlist Parkway Drive vom 17.09.2025 in Berlin

Glitch

Carrion

Prey

Sacred

Vice Grip

Horizons

The Void

Wishing Wells

KILLING WITH A SMILE-Medley: Gimme a D / Anasasis (Xenophontis) / Mutiny / It’s Hard to Speak Without A Tongue / Smoke ’Em If Ya Got ’Em / Romance Is Dead

Dark Days

Idols And Anchors

Bottom Feeder

Wild Eyes

Die weiteren Konzerte der „20 Years Anniversary Tour 2025“

20.09. München, Olympiahalle

24.09. Frankfurt, Festhalle

26.09. Hamburg, Barclaycard Arena

27.09. Dortmund, Westalenhalle

28.09. Stuttgart, Schleyerhalle

Tickets für die Jubiläums-Tour gibt es hier.

