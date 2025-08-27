Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Parkway Drive spielen exklusives Konzert in Berlin

19-Parkway-GettyImages-2156829506
Winston McCall mit Parkway Drive bei Rock am Ring 2024
Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.
von
Um sich für ihre kommende Tournee aufzuwärmen, spielen Parkway Drive ein exklusives Konzert im Metropol Berlin.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Am 17. September spielen Parkway Drive im Metropol Berlin ein exklusives Pre Tour-Konzert. Tickets dafür sind nicht im freien Verkauf erhältlich und werden stattdessen von Magenta Moments ausschließlich an Telekom-Kunden verlost. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, wird es auf Magenta Musik im Magenta TV einen kostenlosen Livestream geben.

„Closer Than Ever“

Das einmalige Konzert findet im Metropol Berlin statt, einer bekannten Eventlocation direkt am Nollendorfplatz in Schöneberg, die aufgrund ihrer Größe eine besondere Clubatmosphäre bietet. Die Ticket-Vergabe erfolgt über Magenta Moments, das Treueprogramm der Telekom für Privatkunden in der Mein Magenta-App. Das Gewinnspiel geht vom 27. August bis zum 8. September.

Nur wenige Tage nach diesem Clubkonzert starten Parkway Drive am 19. September ihre große EU-Tournee, mit der sie ihr zwanzigjähriges Band-Bestehen feiern. Abgesehen von dem exklusiven Warmup-Konzert in Berlin geben sie sechs weitere Konzerte in Deutschland. Auch mit dabei sind Thy Art Is Murder und The Amity Affliction als Supportacts.

METAL HAMMER präsentiert:

Parkway Drive + Thy Art Is Murder + The Amity Affliction

  • 19.09. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
  • 20.09. München, Olympiahalle
  • 24.09. Frankfurt, Festhalle
  • 26.09. Hamburg, Barclaycard Arena
  • 27.09. Dortmund, Westalenhalle
  • 28.09. Stuttgart, Schleyerhalle

Tickets für die Jubiläums-Tour gibt es hier.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auc sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Berlin Exklusiv-Show Klubkonzert Live-Stream Metropol Berlin Parkway Drive Telekom
Parkway Drive veröffentlichen KILLING WITH A SMILE-Medley
Parkway Drive
Die Australier von Parkway Drive veröffentlichen einen Live-Mitschnitt eines Medleys aus ihrem Debüt KILLING WITH A SMILE.
Parkway Drive feiern mit ihrer aktuellen Tour ihr zwanzigstes Jubiläum. Für die Tournee, die schon letztes Jahr in Australien stattfand, überlegten die Metaller, wie sie ihr Debütalbum am besten im Set unterbringen könnten. Das Resultat ist das Medley, das ab sofort auf Youtube zu sehen ist. Lösungsorientiert Frontmann Winston McCall erzählt: "Das KILLING WITH A SMILE-Medley entstand aus einem Problem heraus: Wie repräsentiert man ein legendäres Album in einer Setlist, wenn jeder Song für sich genommen einen legendären Moment hat? Es ist verdammt schwer, einen Song oder sogar ein paar Songs für eine Setlist auszuwählen, ohne einige Perlen auszulassen." Weiter erklärt…
Weiterlesen
Zur Startseite