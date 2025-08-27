Am 17. September spielen Parkway Drive im Metropol Berlin ein exklusives Pre Tour-Konzert. Tickets dafür sind nicht im freien Verkauf erhältlich und werden stattdessen von Magenta Moments ausschließlich an Telekom-Kunden verlost. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, wird es auf Magenta Musik im Magenta TV einen kostenlosen Livestream geben.

„Closer Than Ever“

Das einmalige Konzert findet im Metropol Berlin statt, einer bekannten Eventlocation direkt am Nollendorfplatz in Schöneberg, die aufgrund ihrer Größe eine besondere Clubatmosphäre bietet. Die Ticket-Vergabe erfolgt über Magenta Moments, das Treueprogramm der Telekom für Privatkunden in der Mein Magenta-App. Das Gewinnspiel geht vom 27. August bis zum 8. September.

Nur wenige Tage nach diesem Clubkonzert starten Parkway Drive am 19. September ihre große EU-Tournee, mit der sie ihr zwanzigjähriges Band-Bestehen feiern. Abgesehen von dem exklusiven Warmup-Konzert in Berlin geben sie sechs weitere Konzerte in Deutschland. Auch mit dabei sind Thy Art Is Murder und The Amity Affliction als Supportacts.

METAL HAMMER präsentiert:

Parkway Drive + Thy Art Is Murder + The Amity Affliction

19.09. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

20.09. München, Olympiahalle

24.09. Frankfurt, Festhalle

26.09. Hamburg, Barclaycard Arena

27.09. Dortmund, Westalenhalle

28.09. Stuttgart, Schleyerhalle

Tickets für die Jubiläums-Tour gibt es hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auc sicher nichts entgeht.