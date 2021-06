Paul Stanley: Kiss-Biopic „wird definitiv passieren“

Der Streaming-Riese Netflix produziert einen biografischen Film über die Schminke-Rocker Kiss. Der Streifen hört auf den Namen ‘Shout It Out Loud’ und wird laut Sänger Paul Stanley „definitiv passieren“. Regie führt der norwegische Filmemacher Joachim Rønning, der bislang unter anderem „Kon-Tiki“, ‘Maleficent: Mächte der Finsternis’ und ‘Pirates Of The Caribbean: Salazars Rache’ verantwortet hat. Das Drehbuch hat Ole Sanders geschrieben.

„Es wird definitiv passieren“, erzählt Kiss-Gitarrist Paul Stanley in einem aktuellen Interview. „Und das wird wirklich interessant. Das Drehbuch ist echt gut. Wir haben solange gewartet, bis wir uns wohl dabei fühlten. Du kriegst eine Gelegenheit, das zu tun. Und ich würde es lieber gar nicht machen, als es halbherzig oder schlecht zu machen. Unser Regisseur hat es drauf. Er hat ‘Maleficent 2’ gemacht und ist nicht irgendein Mitläufer. Er weiß, wie man Filme macht. Es sollte großartig werden. Das Casting hat noch nicht begonnen. Aber auch das wird interessant sein.“

Logisch, dass die nächste Frage darauf abzielte, wen sich der Kiss-Musiker als Schauspieler für sich selbst vorstellen könnte. „Damit das Casting präzise hinsichtlich des Alters ist, müssen wir uns Schauspieler Anfang 20 anschauen. Ehrlich gesagt kenne ich nicht wirklich viele Schauspieler Anfang 20. Wenn Leute diese Art Fragen gestellt bekommen, sagen sie gewöhnlich: ‚Oh, Brat Pitt.‘ Oder dieser oder jener. Doch diese Kerle sind in ihren Fünfzigern oder Sechzigern. Also sprechen wir über eine andere Generation an Schauspielern. Und ich bin der Erste, der sagt, dass er nicht auf dem letzten Stand ist, was Schauspieler angeht. Aber wenn der Casting-Prozess weitergeht, werde ich sicherlich da sein und zuschauen. Es wird interessant sein zu sehen, wie jemand anders es sieht, wer ich bin, und wem sie es zutrauen, das zu sein. Ich werde viel über ihre Wahrnehmung von mir lernen dadurch, wen sie besetzen.“

