Phil Campbell: Soloalbum noch diesen Sommer fertig?

Man könnte ja meinen, dass Phil Campbell mit seinen Bastard Sons ausgelastet sei. Aber weit gefehlt. Gegenüber dem dem griechischen TV War erwähnte der Motörhead-Gitarrist seine Pläne für das seit über fünf Jahren geplante Soloalbum. Auf jenem sollen Gäste wie unter anderem Rob Halford (Judas Priest), Dee Snider (Twisted Sister), Chris Fehn (Slipknot) teilnehmen. Zusätzlich gab Campbell auch den aktuellen Status seines geplanten Buchs preis.

Weiterlesen Phil Campbell: „Ich vermisse Lemmy jeden Tag.” Vor einem Jahr verstarb Motörhead-Frontmann und Rock-Ikone Lemmy Kilmister. Im METAL HAMMER-Exklusivinterview spricht Gitarrist Phil Campbell darüber, wie er mit dem Verlust umgeht. „Das Buchprojekt habe ich erst einmal verworfen, da mir die Veröffentlichung des Albums THE AGE OF ABSURDITY wichtiger war“, so Campbell. „Manche Dinge müssen ein Geheimnis bleiben, aber eines Tages könnte ich es finalisieren.“

Campbell hat die beiden Schweden Leif Eriksson und Martin Svensson zur Hilfe an seiner Seite, doch hatte er letztes Jahr zu viel zu tun. Neben all den Bastard Sons-Verpflichtungen (Album, Tour) hatte auch noch ein Wasserschaden in seinem Haus viel Zeit in Anspruch genommen.

Weiterlesen Wie es für Phil Campbell ist, Motörhead-Songs ohne Lemmy zu spielen Mit Phil Campbell And The Bastard Sons covert er auch Motörhead-Songs. Wie es sich für ihn anfühlt, diese ohne Lemmy zu spielen: Bereits vor zwei Jahren gab Campbell bekannt, dass er an einem Buch schreibe, das lustige Anekdoten und Geschichten aus seiner Zeit mit Motörhead enthalten soll. „Während des Schreibens dachte ich öfter: Wo verdammt soll man dieses Ding einordnen – Fakt oder Fiktion? Denn manche Sachen, die mir passiert sind, sind absolut irre, total verrückt. Ich werde 30-40 Erlebnisse aufschreiben, die die Leute zum Schmunzeln bringen werden.“

Momentan befinden sich Phil Campbell And The Bastard Sons noch auf einer Europatournee, welche sie im Februar auch für drei Termine nach Deutschland führen wird.

