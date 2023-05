PIECE OF MIND: Iron Maiden-Album wird 40 Jahre alt

Während die erneute Eurovision-Pleite noch schmerzt, wenden wir uns den Herren zu, für die die deutschen Vertreter Lord Of The Lost im Sommer wieder eröffnen werden: Iron Maiden. Als eine der größten Metal-Bands aller Zeiten bedürfen diese natürlich keiner Vorstellung. Zum 40. Geburtstag ihres vierten Albums PIECE OF MIND unternehmen wir dennoch eine kleine Zeitreise.

Iron Maiden auf dem Weg zu Metal-Legenden

Frühling 1983. Der ‘Flashdance’-Soundtrack dominiert die Charts, Michael Jackson hat kürzlich ‘Billie Jean’ veröffentlicht, und auch The Police und David Bowie haben hochklassige Songs vorgelegt. Doch nebenbei existiert die New Wave Of British Heavy Metal, darunter die noch nicht einmal zehn Jahre als Band bestehenden Londoner Iron Maiden. Im Vorjahr haben sie sich mit THE NUMBER OF THE BEAST (1982) erstmals in den britischen Charts durchsetzen können, jetzt erwarten Gitarrenfans den nächsten Schlag der Gruppe und ihres nicht mehr ganz so neuen Frontmanns Bruce Dickinson. Verzichten müssen sie auf den neuen Songs auf Schlagzeuger Clive Burr, doch dafür passt der Name des Neuzugangs Nicko McBrain gut zum titelgebenden Wortspiel der vierten Platte PIECE OF MIND.

PIECE OF MIND und seine Songs

Diese umfasst neun Stücke, unter anderem den Setlisten-Klassiker ‘The Trooper’ sowie ‘Revelations’ und ‘Flight Of Icarus’. Letzteres war die erste Single der Band, die auch in den USA ausgekoppelt wurde. Ebenso birgt das Werk aber auch Stücke, die niemals eine Bühne sahen: ‘Sun And Steel’ sowie ‘Quest For Fire’. Insgesamt dienten Iron Maiden-üblich verschiedene Popkultur sowie Kriegsgeschichten als Vorbilder für die Texte. Von Fans und Presse wurde das Album gut aufgenommen; so wählte das Musikmagazin Kerrang! es einmal zum besten Metal-Album aller Zeiten und in den Charts der Heimat erreichten Iron Maiden mit der Scheibe Platz drei.



Nachspiel

Außer auf Konzerten der englischen Metaller selbst zünden die Songs natürlich auch bei anderen Bands. So enthält das Tribut-Album MAIDEN HEAVEN: A TRIBUTE TO IRON MAIDEN (2008) zwei Songs, die ursprünglich auf PIECE OF MIND erschienen. Coheed And Cambria coverten ‘The Trooper’, Dream Theater nahmen sich ‘To Tame A Land’ an. Auf einer zweiten Version von 2016 gibt es ein ‘The Trooper’-Coer von Heck sowie ‘Sun And Steel’ von Fozzy. Zusätzlich gibt es ‘The Trooper’-Cover von Lord Belial, Vital Remains, Iced Earth, Sentenced, Entombeds L. G. Petrov, Stryper und weiteren Musikern, erschienen auf eigenen Alben oder Cover-Compilations. Das Trooper-Bier mal nicht zu vergessen! Ein großes Vermächtnis. Daher wünscht METAL HAMMER zum 40. Geburtstag der Platte: Happy Birthday!

