Plattenteller mit Axel Rudi Pell

Alice Cooper und Geezer Butler sind dabei, und noch viel mehr Künstler erweitern die Liste – viele Stars ehren am 10. Juli Ronnie James Dio.

Der Geburtstag von Ronnie James Dio wird am 10. Juli 2021 mit einem globalen, virtuellen Fundraiser gefeiert. Alle Einnahmen gehen an den RONNIE JAMES DIO STAND UP AND SHOUT CANCER FUND. Das Event beginnt um 23 Uhr deutscher Zeit aus den Rolling Live Studios. Der Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund wurde für den verstorbenen Ronnie James Dio ins Leben gerufen. An Ronnies Geburtstag, Samstag, den 10. Juli, wird es ein virtuelles Event geben, das direkt aus den Rolling Live Studios in LA gesendet wird. Der globale Fundraiser bringt viele Künstler und Fans zusammen, die alle Dio…