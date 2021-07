Die METAL HAMMER Augustausgabe 2021: Metallica, Kiss, Dee Snider, Nergal u.v.a.

Metallica & 1991

1991 sollte als ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte von Hard Rock und Metal eingehen: Schließlich veröffentlichten die US-Giganten Metallica ihr Band-betiteltes Opus. In der vorliegenden Titelgeschichte vertiefen wir uns in dessen Entstehung und eruieren seine Bedeutung bis zum heutigen Tag. Doch weil 1991 nicht nur schwarz war, sondern noch viel mehr passiert ist, kredenzen wir euch darüber hinaus eine Sammlung der 91 wichtigsten Werke jenes alles andere als eintönigen Jahres.

Gene Simmons äußert sich über Kunst, Kryptowährungen sowie die aktuelle Bootleg-Serie seiner Formation Kiss.

Dee Snider

Noch längst nicht Schluss ist auch beim einstigen Twisted Sister-Fronter, der vehement gegen Cancel Culture eintritt.

Jeff Becerra

Besonders intime Einblicke gibt uns der gesundheitlich gebeutelte Frontmann der legendären Possessed.

Nergal

Der provokante Pole spricht über Ordo Blasfemia und seinen Kampf gegen die Unterdrückung der Freiheit.

Live

Epica, Moonspell, Bad Religion

Sonderbeilage

Exklusive CD A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM mit starken, raren Cover-Versionen von Tracks des schwarzen Albums, unter anderem von Dark Tranquillity, Firewind, The Hu, Apocalyptica und mehr.

