Plattenteller mit Eric Fish

Das komplette Plattenteller-Interview mit Eric Fish findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Eric Fish: Sabaton THE WAR TO END ALL WARS. Das passt vielleicht nicht direkt zu meiner Liedermacherattitüde, aber es hat in den Refrains dieses Liedhafte, Hymnische. Und Geschichten werden auch erzählt …

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

EF: Pothead DESICCATED SOUP. Trifft voll meinen Bauch!

MH: Welche Platte versüßt dir Autofahrten?

EF: FOUR SEASONS (Antonio Vivaldi) in der Neubearbeitung von Max Richter.

MH: In welchem Song lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

EF: Es ist doch nur logisch, wenn ich hier einen eigenen Song nenne: ‘Anders sein’ von Eric Fish & Friends.

MH: Empfiehl eine Platte, die nicht dem Metal-Genre zuzuordnen ist!

EF: Monster Magnet DOPES TO INFINITY! Zeitlos gut!

