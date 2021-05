Jetzt ordern!

Powerwolf: Exklusives Album nur in METAL HAMMER 07/2021

In der nächsten Ausgabe werden wir mit einer exklusiven Powerwolf-CD bei euch vorstellig werden! Neben der großen Titelgeschichte mit allen Infos rund um das neue Album haben wir zudem unter anderem den Co-Produzenten Joost van den Broek befragt. Ein fettes METAL HAMMER-Paket erwartet euch im Zuge der CALL OF THE WILD-Veröffentlichung von Powerwolf. Die Juliausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/powerwolf. Achtung: Versand zum 16. Juni 2021, dem Erscheinungstag unserer Juliausgabe!

Powerwolf beißen zurück! Schon Wochen vor ihrem neuen Studioalbum CALL OF THE WILD veröffentlichen sie nur in der Juliausgabe des METAL HAMMER das exklusive Album MALLEO METALUM, mit acht neuen, bisher unveröffentlichten und raren Songs auf CD im Jewelcase! Für echte Fans des Rudels, Jäger und Sammler – und nur solange der Vorrat reicht!

Die exklusive Powerwolf-CD MALLEO METALUM gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2021 (ab 16.6. am Kiosk).

Die Tracklist von MALLEO METALUM

Beast Of Gévaudan Demons Are A Girl‘s Best Friend (feat. Alissa White-Gluz) Army Of The Night (Wolfsnächte 2018, Live) Coleus Sanctus (Wolfsnächte 2018, Live) Let There Be Night (Wolfsnächte 2018, Live) Beast Of Gévaudan (Orchestral Version) Stronger Than The Sacrament (Rarität) Midnight Madonna (Rarität)

Heftversand ab 16.6., portofrei innerhalb Deutschlands

