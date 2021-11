Powerwolf kündigen Streaming-Event an

Mit „The Monumental Mass“ handelt es sich um das erste Streaming-Event der langjährigen Powerwolf-Historie. Die Messlatte liegt hoch, nachdem zahlreiche Musikerinnen und Musiker während des stagnierenden Tour-Lebens auf digitale Darbietungen ausweichen mussten. Speziell im Power- und Symphonic-Genre gilt inzwischen ein gesteigerter Anspruch an cineastische Auftritte, die der musikalischen Epik gerecht werden.

Würdiger Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Powerwolf selbst erklären: „Wölfe, wir können es nicht erwarten, euch nun endlich etwas ganz Besonderes bekannt geben zu dürfen, dessen Konzept wir in den letzten Monaten ausgearbeitet haben: The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event!

Wir laden euch ein, diese monumentale Messe mit uns am 17. Dezember abzuhalten!“

Mit diesem Event beschließen Powerwolf ein Jahr, das ganz im Zeichen des Wolfs stand. Am 16. Juli 2021 erschien CALL OF THE WILD, das achte Studioalbum der Band. Besagte Platte hielt sich 16 Wochen lang in den deutschen Charts. Die Hitsingle ‘Dacing With The Dead’ erhielt zudem Platin-Status.

Mit “The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event” setzen Powerwolf ihre Erfolgsgeschichte würdig fort. Hier könnt ihr euch Tickets für die Veranstaltung sichern.