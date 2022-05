Powerwolf: Neue Single ‘Venom Of Venus’

Aus ihrem 2018er-Erfolgsalbum SACRAMENT OF SIN (#1 DE Album-Charts) veröffentlichen Powerwolf die Liveversion von ‘Venom Of Venus’. Der Song besticht durch starke Gitarrensoli, markante Gesangslinien und ständige Tempowechsel zwischen Strophe und Refrain, was dem Song eine unglaubliche Dynamik verleiht. Mit fast zehn Millionen Streams allein auf Spotify ist der Song der Geheimtipp auf diesem Album — auf THE MONUMENTAL MASS prominent durch brennende Statuen in Szene gesetzt und mit einer herausragenden Sound-Produktion versehen.

Powerwolf zu ‘Venom Of Venus’: „Obwohl THE MONUMENTAL MASS bereits vor einigen Monaten seine Livepremiere hatte, fühlt es sich fantastisch an, erneut Szenen und Songs von diesem einzigartigen Ereignis zu teilen! Die monatelange Vorbereitung und Arbeit, die wir mit unserem Team investiert haben, um eine aufregende Reise in die Welt von Powerwolf zu kreieren, hat sich wirklich ausgezahlt. Mit ‘Venom Of Venus’ haben wir einen Song, den wir noch nie zuvor aufgeführt haben, gespielt. Es ist daher sehr besonders für uns, diesen Song heute mit euch zu teilen!“

Seht euch das offizielle Livevideo von ‘Venom Of Venus’ HIER an: