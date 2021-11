Pretty Maids: Update von Ronnie Atkins über seine Krebserkrankung

Der dänische Musiker und Co-Gründer der Heavy Metal-Band Pretty Maids, Ronnie Atkins, gibt in einem aktuellen Interview mit Duke TV ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand.

Atkins, der gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, entschließt sich, nun offen über die Krankheit zu sprechen – ein Thema „über das man damals nicht wirklich sprach". 2019 wurde bei Atkins Lungenkrebs diagnostiziert. Im Herbst desselben Jahres unterzog er sich mindestens 33 Bestrahlungen und vier Chemotherapien, bevor er für krebsfrei erklärt wurde. Im Oktober 2020 gab er bekannt, dass der Krebs zurückkehrte.

Ronnie Atkins behält die Nerven

„Als bei mir Krebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde, habe ich mich einfach geweigert, das laut auszusprechen… Ich will nicht, dass mein Leben von dieser Krankheit beherrscht wird“, erzählt der 56-Jährige. „Ich habe noch so viele Dinge auf meiner Wunschliste. Ich will noch leben. Und ich habe noch viel zu geben, viel Musik zu spielen. (…) Nach anderthalb Jahren bin ich immer noch hier. Wenn man mich damals gefragt hätte, wäre ich mir diesbezüglich nicht so sicher gewesen. Es war und ist ein Auf und Ab.

Aber ich habe mich entschlossen, offen darüber zu sprechen. Ich habe so viel Liebe in den Sozialen Medien bekommen – von den Fans und so – also versuche ich einfach, mich ein bisschen zu revanchieren und weiterhin so offen zu sein. (…) Die Diagnose hat sich nicht geändert, aber ich fühle mich gut. Und solange ich mich gut fühle, lebe ich sozusagen von Tag zu Tag – oder von Monat zu Monat."

Im März 2021 erzählte der Pretty Maids-Sänger in einem Interview, dass er sich alle drei Monate untersuchen lassen muss, was für ihn, seine Frau und seine Kinder jedes Mal „nervenaufreibend“ ist. „Der Umgang mit dieser Krankheit ist vor allem eine mentale Angelegenheit – im Unterbewusstsein ist sie permanent präsent. Aber es ist etwas, mit dem man zu leben lernen muss. Ich kann nicht ändern, dass es so ist, wie es ist. Also versuche ich, das Beste daraus zu machen.“