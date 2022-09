Harley-Davidson und Heavy Metal gehören zusammen wie Met und Horn. Was liegt also näher, als mit der Harley im Konvoi zum Metal-Mekka in Wacken zu fahren?

Harley-Davidson und Heavy Metal gehören zusammen wie Met und Horn. Was liegt also näher, als mit der Harley im Konvoi zum Metal Mekka in Wacken zu fahren? 3x2 Glückliche haben diesen Roadtrip bei Harley-Davidson und METAL HAMMER gewonnen – es ist der wohl lauteste Roadtrip des Jahres. Noch ist es ruhig und entspannt in der oval angelegten Western City am Ederstausee. Ein paar Familien mit Fahrrädern am Auto sitzen vor ihren stilecht aus Holz gebauten Ranch-Hütten und genießen den lauen Abend. Bis die Maximum Metal Roadcrew einfährt! Elf Harleys röhren durch die Einfahrt, drehen die Ehrenrunde an allen Häusern vorbei…