Um den an Krebs erkrankten Entombed A.D.-Sänger Lars-Göran Petrov zu unterstützen, spenden Converge alle Einnahmen ihrer ‘Wolverine Blues’-Cover-EP.

Wie kürzlich bekannt wurde, leidet Entombed A.D.-Frontmann Lars-Göran Petrov an einer unheilbaren Form von Krebs. Über eine eigens von ihm erstelle GoFundMe-Seite können Spenden getätigt werden, um Petrov finanziell zu unterstützen. Die Hardcore Punk-Band Converge hat sich dazu entschlossen dem Sänger ebenfalls zu helfen, indem sie alle Einnahmen ihrer digitalen EP POUND FOR POUND: THE WOLVERINE BLUES SESSIONS spendet. Auf der EP befinden sich fünf Cover-Versionen des Entombed-Liedes ‘Wolverine Blues’, das ursprünglich auf dem gleichnamigen dritten Studioalbum im Jahr 1993 erschienen ist. Converge hatten den Song für ihre Split EP mit Napalm Death von fünf verschiedenen Musiker einsingen lassen. Während…