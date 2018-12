Rammstein bringen Brettspiel heraus

Foto: MCT Agentur GmbH, Olaf Heine. All rights reserved.

Winterzeit ist Drinnen-Zeit. Doch was tun, wenn man schon sämtliche Serien und Filme auf Netflix und Amazon Prime durch hat? Old School-Typen greifen da durchaus mal zum Brettspiel. Wem ‘Siedler’ und ‘Carcassonne’ bereits zum Hals raushängen, hat jetzt eine rockige Alternative. Denn Rammstein haben gerade ein eigenes Brettspiel auf dem Markt gebracht.

Bei dem neuen „Ja-Nein-Rammstein“-Game, das man sich für 65 Euronen im Online-Shop der Band holen kann, dreht sich alles um die Berliner Metaller selbst. So steht im Infotext auf Facebook:

„Spiel mit mir! Teste das Rammstein-Wissen mit dem neuen Rammstein-Brettspiel. Messe dich mit deinen Freunden in Fragen über die Musik, Live-Konzerte und einen Haufen interessanter Rammstein-Fakten. Das Brettspiel enthält über 400 Fragen zu Rammstein auf Deutsch und Englisch für zwei bis sechs Spieler ab einem Alter von 16 Jahren.“

Auf den ersten Blick hat das Spiel eine edle, aufwendig designte Optik. Es scheint Karten mit den besagten Fragen darauf und einen Würfel zu geben. Darüber hinaus sind auf dem Ankündigungsbild farbige Spielsteine zum Ziehen zu erkennen, von denen jeder Mitspieler einen bekommen dürfte. Außerdem sehen wir achteckige „Ja-Nein“-Chips.

Karibische Freuden

Um das Ganze ein wenig spaßiger zu gestalten könnte man sich gleich den neuen Rum mit bestellen, den Till Lindemann, Richard Kruspe, Flake, Paul Landers, Oliver Riedl und Christoph Schneider ebenfalls seit kurzem parat haben. Selbiger kommt in einer 0,7-Liter-Flasche und hat 40% Vol. Hierzu heißt es:

„Rammstein-Rum ist die perfekte Freundschaft zwischen Jamaica, Trinidad und Guyana. In der Kombination aus traditionellem Pot Still Rum und dem klassischen Column Still Rum werdet ihr eine perfekt ausbalancierte Mischung aus kraftvoller Nase und sanftem Geschmack finden. Der einzigartige Verschnitt aus Rums, die tropisch bis zu zwölf Jahren gealtert sind, bringt deine Vorstellungskraft zu den sandigen Stränden der Karibik.“

Das noble Destillat kostet 39,90 Euro und kann logischerweise erst ab 18 Jahren geordert werden.