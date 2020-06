Rammstein bringen offenbar neue Parfum-Editionen raus

Eingefleischte Rammstein-Anhänger haben den Duft womöglich bereits in ihrem Badschrank: das Parfum „Kokain“. Nun soll es scheinbar zwei neue Editionen des Wohlgeruchs geben. Wie die von Fans betriebene Facebook-Seite „Rammstein Belgium“ erfahren haben will (siehe unten), wollen Till Lindemann und Co. am 20 Juni „Kokain White Ash“ und „Kokain Black Ash“ auf den Markt bringen.

Aromatischer Nachschlag

Des Weiteren heißt es in dem Post: „2019 – das Jahr des Kokain. Rammstein stellte mit seinem ersten olfaktorischen Produkt den Parfummarkt auf den Kopf. Ein Unisex-Parfum mit scharfen Ecken und Kanten. Ein Name der provoziert. Wer immer noch nicht glauben kann, was hier gerade passiert, darf gerne die neusten Kreationen für 2020 ausprobieren. Diese beiden neuen Düfte erscheinen am 20. Juni 2020. (Informationen zu Preis und Kaufwebsites werden hier veröffentlicht, wenn wir diese Informationen haben.)“

Bis zum 20 Juni sind es noch zehn Tage. Wenn Rammstein also wirklich die zwei besagten neuen Düfte ab diesem Termin vertreiben wollen, dann müsste dementsprechend zeitnah eine offizielle Ankündigung folgen. Derzeit sind im Webshop der Berliner Band noch die ersten beiden Varianten „Kokain“ und „Kokain Intense“ für 19,99 Euro sowie 39,00 Euro erhältlich. Selbige sollen wie folgt riechen: „Einzel-Olfaktorien, wie der Duft von reinem Heroin und Kokain eröffnen in der Kopfnote, treffen im Herz auf ein Stakkato kräftiger Noten wie Benzin und Patschuli, um mit verbrannten Hölzern, Leder und dem Geruch von Feuer im Unterbau abzurunden.“

