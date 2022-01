Das neue Jahr stilvoll in der Sonne beginnen lassen — kann man machen, findet Rammstein-Frontmann Till Lindemann, und schafft Tatsachen.

Rammstein-Sänger Till Lindemann feiert am 4. Januar 2022 seinen 58. Geburtstag. Und da der gebürtige Leipziger weiß, wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet und im Zuge dessen eine zünftige Party schmeißt, hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. So wird der Musiker an seinem Jubeltag ein Konzert in der Coca-Cola Arena in Dubai geben. Heißer Jahresbeginn Wer zu dieser Zeit sowieso zufällig in dem Emirat Urlaub macht, aus anderen Gründen zugegen ist oder tatsächlich spontan hinfliegen will, kann sich an dieser Stelle um Tickets kümmern. Es gelten allerdings einige Regeln für diese Till Lindemann-Show: Besucher müssen mindesten 16…