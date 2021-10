Rammstein: Songpremiere im Weltall

Rammstein-Schlagzeuger und Perkussionist Christoph Schneider offenbart via Instagram, dass es bald neuen Stoff der Industrial-Legenden auf die Ohren gibt. Ein Fan aus dem All kam sogar bereits in den Genuss eines neuen Songs.

Empfehlung der Redaktion Till Lindemann veröffentlicht gemeinsamen Song mit Zaz NDH Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat mit der französischen Singer-/Songwriterin Zaz kollaboriert. Den gemeinsamen Track gibt es jetzt zu hören. Kürzlich ging ein Kindheitstraum für Schneider in Erfüllung, als er die Möglichkeit bekam, mit Thomas Pesquet, einem französischen Astronauten der European Space Agency, Kontakt aufzunehmen. Im selben Zuge schickte der Musiker eine erste Hörprobe des kommenden Rammstein-Albums ins All. Scheinbar hatte Schneider generell die ein oder andere Rammstein-bezogene Angelegenheit mit dem Astronauten zu klären. Was es aber konkret damit auf sich hat, bleibt noch unklar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christoph Schneider (@christophschneider_official)

Ein himmlisches Rammstein-Erlebnis

In seinem Instagram-Beitrag schreibt Schneider: „Der Weltraum ruft! Ich hatte die Ehre, mit dem ISS-Astronauten @thom_astro im Auftrag von @rammsteinofficial zu sprechen. Er ist der aktuelle Kommandant der @iss und lebt seit einem halben Jahr im All. Es fühlte sich für mich wie ein wahr gewordener Kindheitstraum an – mit einem Menschen zu sprechen, der im Himmel lebt, einen Einblick in seine Sichtweise zu bekommen und sich wieder einmal bewusst zu machen, wie klein wir im Vergleich zur Tiefe des Universums sind…

Er war der Erste, der sich einen unserer neuen Songs vom kommenden Album anhörte. Unser Song wurde im Weltall uraufgeführt! Das ist eine Ehre für uns. Vielen Dank an @nasa, @europeanspaceagency und Thomas für diese einzigartige Erfahrung.“