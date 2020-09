Zum Runterkommen, Antrieb geben oder in Veilchenduft baden: Die neuen Cradle Of Filth-Merchandise-Artikel sollen das Wohlbehagen fördern.

Die britischen Black-Metaller Cradle Of Filth begeben sich in die Welt der Genüsse. Ihre neuesten Merchandise-Produkte sollen offenkundig das Wohlbefinden ihrer Fans anregen. Zum einen gibt es zwei neue Teesorten, und zum anderen eine Duftseife in Corpsepaint-Design zu erwerben. Der geeignetste Partner für solch eine dunkle Teesorte ist natürlich die "Satanic Tea Company" Pitch Black North, die bereits seit drei Jahren mit skurrilen Teesorten handelt. Mit keckem Wortwitz werden die beiden Cradle Of Filth-Tees unter dem Banner "Cruel Tea Brought Thee Orchids" vorgestellt. Eine Anspielung an den 1998er-CRUELTY AND THE BEAST-Track ‘Cruelty Brought Thee Orchids’. Die Sorten der Black-Metaller nennen…