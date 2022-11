Allem Anschein nach planen Rammstein eine weitere Single-Veröffentlichung aus ihrem im April 2022 erschienenen Album ZEIT. Mit dem Closing-Track der Platte wird es sich, wenn die Gerüchte sich denn bewahrheiten, um die fünfte Single-Auskopplung des Werks handeln. Während der Titel-Track, ‘Zick Zack’, ‘Dicke Titten’ und ‘Angst’ bereits riesige Erfolge verzeichnen konnten, soll nun auch ‘Adieu’ ein schärferer Deut der Aufmerksamkeit zuteilwerden.

Das lassen zumindest „Rammstein Belgium“ erahnen, die via Twitter kürzlich auf die scheinbar geplante Veröffentlichung der Single samt Musikvideo hinwiesen. Für kurze Zeit soll der Link zur Vorbestellung der Single auf der französischen Amazon-Seite aufgetaucht sein – dieser ist inzwischen allerdings inaktiv.

Stattdessen kursiert aktuell ein Link der belgischen Webseite, der ebenso Raum für Zweifel lässt. Das dort angebotene Produkt enthält weder den korrekten Song- noch den korrekten Band-Titel. Eine Produktbeschreibung fehlt. Für 18,14€ kann das dubiose Was-auch-immer allerdings zum 25. November 2022 vorbestellt werden. Damit handelt es sich um den vermeintlichen Veröffentlichungstermin der Single und des zugehörigen Videos.

Auch hallo24 und zahlreiche Twitter-Fanaccounts griffen die Neuigkeit auf, obwohl es an jeglichen vertrauenswürdigen Quellen mangelt. Eine offizielle Ankündigung seitens der Band existiert (noch?) nicht. Also, abwarten. Eventuell werden wir am 25. November doch noch überrascht.

#Rammstein’s next single will be Adieu and released on November 25, 2022.

The video was shot in May in Paris, by video director @SpecterBerlin known for directing the Deutschland video in 2019.

CD: https://t.co/9918DDlPIG

Vinyl: https://t.co/znbX9mfvrW

Source: Amazon France pic.twitter.com/oRrj0Fm5xE

— Rammstein Belgium (@RammsteinBelgie) November 8, 2022