Redaktionscharts 2023: Christina Wenig

Passend zum Jubiläumsjahr unserer Metal-Queen stellt das METAL HAMMER-Team beim diesjährigen Jahresrockblick Songs von Doro (und Warlock) nach.

Die besten Alben 2023: Primordial HOW IT ENDS Endstille DETONATION Marduk MEMENTO MORI Misþyrming MED HAMRI Tsjuder HELVEGR Imperium Dekadenz INTO SORROW EVERMORE Shining SHINING Taake ET HAV AV AVSTAND Fen MONUMENTS TO ABSENCE Mork DYPET Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2024 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper…