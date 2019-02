„Resident Evil“: Drei Spiele erscheinen demnächst für Nintendo Switch

Das Remake von „Resident Evil 2“ wird von Fans und Kritikern auf der ganzen Welt derzeit gefeiert und mit Lob überschüttet (hier unser Test). Aber natürlich verliert Capcom auch die alten Titel nicht aus den Augen. Und so kommt es, dass bald drei Spiele aus der „Resident Evil“-Reihe für die Nintendo Switch erscheinen werden.

Bei den drei Titeln handelt es sich um folgende Spiele:

„Resident Evil 1“ (Remaster vom GameCube-Remake)

„Resident Evil Zero“ (Remaster des GameCube-Spiels)

„Resident Evil 4“

Capcom hat zwar noch keine genauen Angaben gemacht, aber bei „Resident Evil 4" wird es sich vermutlich ebenfalls um die Remaster-Version des Original-Spiels handeln. Alle drei Teile werden am 21. Mai 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Spieler in Europa können die Titel jedoch nur digital im eShop erwerben: Hier werden alle drei „Resident Evil"-Spiele einzeln angeboten. In Nordamerika wird es zumindest eine „Resident Evil Origins Collection" auch im Einzelhandel geben. Die Sammlung besteht aus „Resident Evil 1" und „Resident Evil Zero".

Fans sollten sich aber lieber keine Hoffnungen machen, dass Capcom irgendwann auch „Resident Evil 2" für die Nintendo Switch bereitstellen wird. Das am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox und PC veröffentlichte Remake dürfte schlicht zu leistungshungrig sein. Dafür gab es aber zuletzt am 15. Februar für alle Besitzer von „RE2" kostenlose Zusatzinhalte: Das Story-Paket „The Ghost Survivors" bringt drei neue Nebengeschichten, die von Einzelschicksalen von drei verschiedenen Einwohnern Raccoon Citys handeln, die es leider nicht aus der Stadt geschafft haben. Und für Leon und Claire gibt es auch noch Vintage-Kostüme. Hierbei handelt es sich um die Original-Skins aus dem Jahr 1998, die für das Remake konvertiert wurden und dem Titel einen nostalgischen Retro-Look verleihen.

Darüber hinaus denkt Capcom offen darüber nach, auch kostenpflichtige DLCs zu entwickeln. Game Director Kazunori Kadoi und Produzent Yoshiaki Hirabayashi gaben dies vor einiger Zeit im Gespräch mit der Website „Saudi Gamer“ zu verstehen. Derzeit evaluiert man bei Capcom die Möglichkeiten weiterer DLCs, hat zum jetzigen Zeitpunkt aber keine weiteren Details.

