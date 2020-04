Metallica setzen ihre Prioritäten nach James Hetfields Entzug anders. Dies hat die Absage zweier Auftritt bei US-Festivals zur Folge.

Auch wenn es James Hetfield aktuell wieder ziemlich gut zu gehen scheint, muss er hier und da Metallica hintenanstellen. So haben die Thrasher nun ihre Auftritte bei zwei US-Festivals abgesagt - beim Sonic Temple in Columbus sowie beim Larger Than Life in Louisville. "Papa Het" nimmt an den beiden betroffenen Wochenenden an weiteren Genesungsmaßnahmen teil, die sich nicht verschieben lassen. Das Statement des Metallica-Frontmanns liest sich wie folgt: "Es schmerzt mich, dies zu schreiben, aber ich muss euch alle wissen lassen, dass ich es dieses Jahr nicht zum Sonic Temple in Columbus und zum Larger Than Life in Louisville schaffe.…