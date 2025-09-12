Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Barrens CORPSE LIGHTS

Post Rock, Pelagic/Cargo (9 Songs / VÖ: 12.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Mit ihrem Synth-getriebenen, eleganten Post Rock liefern die drei Schweden Barrens das musikalische Pendant der Atmosphäre nach einem Unwetter in Zeiten des Klimawandels: Natur und Mensch kommen nur langsam aus der Deckung. Alles riecht nass, schüttelt sich benommen Tropfen aus dem Pelz, und im abperlenden Wasser schillert bereits wieder gleißende Sonne. Oder kommen neue, dunkle Wolken? Eher Letzteres, denn grundsätzlich wird nix mehr besser, so viel muss allen klar sein. So funkelnd und freundlich sich diese Selbsttherapie meist geriert, spielen Barrens tatsächlich eher auf jener Seite des Post Rock, wo man der Katastrophe ins Auge sieht: Wird schlimm, ey, aber halb so wild! Wobei Barrens immer noch schwebender klingen als Scraps Of Tape, die Malmöer Post Rock-Veteranen, aus denen sie 2018 hervorgegangen sind. Das rührt daher, dass gleich zwei Mitglieder Synths beitragen: Bassist Kenneth Jansson und Gitarrist Johan G. Winther, und ihre Texturen dicht und lyrisch zugleich sind. Ja, das ist schon noch kathartischer Post Rock – nur, dass man akustisch nicht ständig auf narbigen Beton gezimmert wird. Ist nett. Könnte manchen aber auch zu soft sein.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Ghost: Tobias Forge sieht Zukunft für Rock-Musik
Ghost @ Basinfirefest 2023, 22.6.2023
Der Ghost-Frontmann Tobias Forge teilt in einem Interview gegen Rock-Pessimisten aus, die der Meinung sind, dass Rock’n’Roll ausstirbt.
Viele, vor allem ältere Musik-Fans, sind der Meinung, dass der Rock’n’Roll mit Größen wie Black Sabbath, Led Zeppelin oder Queen am aussterben ist. Ghost-Sänger Tobias Forge stimmt dem ganz und gar nicht zu, und äußert in einem kürzlich geführten Interview mit Consequence klar seine Sicht der Dinge. Alt und veraltet Der Frontmann erklärt: "Ich glaube Gene Simmons hat es am meisten gesagt, aber viele stimmen ihm zu und behaupten, Rock’n’Roll sei tot, und dass es keine neuen Headliner geben wird. Ich verstehe, dass es momentan alles ein wenig karg wirkt aber ich glaube trotzdem, dass während Bands wie Kiss leider nach…
Weiterlesen
Zur Startseite