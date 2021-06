Es kommt einem so vor – vielleicht auch nur dem Schrei­berling dieses Textes –, als hätten Beartooth gestern erst ihr Debütwerk DISGUSTING in die Menge gespuckt, wo es von Einzelnen dankend zum Löschen der eigenen brennenden Gedankenwelt angenommen wurde. Gestern war vor sieben Jahren – heute markiert BELOW den vierten Meilenstein der Gruppe um Band-Kopf Caleb Shomo. Im Vergleich zu DISEASE (2018) hat der Musiker dieses Mal ein klein wenig Melodie rausgenommen und dafür Metal hineingepackt. Insgesamt fühlt sich BELOW aber dennoch wie ein aus schmackhaft verschiedenen musikalischen Teilchen zusammengestelltes Album an.

Hier und da fehlt es jedoch an Beartooth-Charme. So sorgen die Strophen nicht durchgängig für empathische Mitgenommenheit und tun auch nicht mehr ganz so sehr in der Brust weh, was sich durch die weniger starke Punk- und Rock’n’Roll-Attitüde der Platte erklären lässt; hinzu kommen ein paar wirklich vor Simplizität schmerzende Stadion-Rock-Gesänge (‘The Past Is Dead’). Viele Refrains liegen aber nach wie vor wohlig warm und behütend wie eine Gewichtsdecke auf dem Körper (‘Devastation’). Auf BELOW ist nicht jeder Song ein absoluter Treffer, aber noch immer genug! Und bei stetig wachsenden Bühnen verzeiht man auch den ein oder anderen Stadion-Rock-Song.

