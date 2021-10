Nachdem sich das letzte Album VAMOS! (2018) als kreativer Schnellschuss erwies und sowohl musikalisch als auch textlich hinter der Frische des Vorgängerwerks REVOLUTION (2017) zurückblieb, haben Betontod die letzten Jahre fühlbar genutzt, um tief Luft zu holen. PACE PER SEMPRE knallt und eckt wieder an, sowohl hinsichtlich der Lieder als auch der Inhalte. Egal, ob sie den unverbesserlichen Rechtsextremen eine Backpfeife verpassen (‘Hals-Maul-Arsch-Gesicht’), poetisch den Straßenkampf beschreiben („Hinter den Wasserwerfern sehe ich den Regenbogen“), in ‘Retro’ mit spleenigen Achtziger Jahre-Sounds experimentieren, das Lotterleben feiern (‘Jogginghose Forever’) oder in gut zwei Minuten einen politischen Diskurs vom Zaun brechen (‘Schatten und Licht’):

So macht deutschsprachiger Punk Rock mit gesellschaftskritischen Inhalten Laune. Selbstironisch und zugleich selbstbewusst, flockig, rasant, locker, aber mit Aussagekraft. Auf die schulterklopfenden Schunkellieder wie ‘Pech und Schwefel’ oder ‘Wir feiern dich’ könnte man zwar verzichten, aber diese mauen Momente sind auf PACE PER SEMPRE zum Glück in der eindeutigen Minderheit.

***

