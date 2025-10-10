Toggle menu

Blutgott LEGIONS OF METAL

Power Metal/Hard Rock/Death Metal, Blutgott Metal Universe/FDA (30 Songs / VÖ: 10.10.)

30 Songs. Noch Fragen …? Jedenfalls nur dann, wenn man den konzeptionellen Ansatz von ­Macher Thomas Gurrath nicht kennt. Dieser hängte einst seinen Lehrer-Job an den Nagel und ist heute Schöpfer eines audiovisuellen Universums, das mit LEGIONS OF METAL neue Ausmaße erreicht. Diese Veröffentlichung umfasst nicht nur drei musikalische Stilwelten, sondern wird auch ergänzt durch begleitende ­Romane, Tabletop-Games und ein durchinszeniertes Metal-Fantasy-­Setting. Wer so konsequent und eigenständig seinen künstlerischen Weg verfolgt, verdient Respekt. CD 1 ­versammelt illustre Gäste wie Tim ­„Ripper“ Owens (ehemals Judas Priest) und Michelle Darkness (End Of Green), CD 2 liefert klassischen Hard Rock mit AC/DC-Schlagseite, und CD 3 geht als Debauchery-Version in dunkle Death-Gefilde. Jedes Universum hat seinen Reiz – aber auch seine Längen. ­Stilistisch funktionieren manche ­Varianten besser als andere, was die Frage aufwirft, ob ein kompaktes, fokussiertes Album aus den stärksten Elementen nicht wirksamer wäre als die Breite dieses Dreifachschlachtschiffs. Das ‘Painkiller’-Cover hätte ich auch nicht gebraucht. LEGIONS OF METAL verströmt einen Sampler-Ansatz, in dem man sich die Metal-Rosinen rauspicken muss, ist aber unterhaltsam, mutig und bemerkenswert anders. Wer Metal gerne episch, leicht grotesk und mit viel Meta-Ebene genießt, wird hier fündig.

Metal im TV: Thor lernt Drums bei Parkway Drive-Drummer
Chris Hemsworth (l.) ließ sich von Parkway Drive-Trommler Ben Gordon ins Schlagzeugspiel einführen
Eine Ladung Metal im TV gibt es derzeit bei Disney+: Marvel-Star Chris Hemsworth bat Parkway Drive-Trommler Ben Gordon um Hilfe.
Es gibt neuen Stoff in Sachen Metal im TV: Diesmal ist sogar einer der größten Film-Stars mit von der Partie: Chris Hemsworth -- bekannt aus diversen Marvel-Streifen, in denen er Thor darstellt. Es geht um die neue Dokuserie ‘Ohne Limit: Für ein besseres Leben’, welche nun bei Disney+ zu sehen ist. Im Rahmen der Dreharbeiten wagt sich der Australier an drei Dinge, von denen er keine Ahnung hat. Ein Projekt davon war es, zusammen mit Ed Sheeran vor 70.000 Zuschauern aufzutreten. Und genau hier kommt Parkway Drive-Drummer Ben Gordon ins Spiel. Da beide seit einigen Jahren in Byron Bay wohnhaft…
